

Павленишвили: Иванишвили и его банда ни для кого в мире не являются ни достойными, ни партнерами

06.07.2024 15:34





Иванишвили и его банда ни для кого в мире не являются ни достойными, ни партнерами, - так откликнулся заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили на заявление Департамента обороны США.



По его словам, решение отложить учения «Достойный партнер» является результатом курса изоляции Иванишвили.



«Название этих учений – «Достойный партнер». Иванишвили и его банда не являются ни достойными, ни партнерами ни для кого в мире, включая нашего главного стратегического партнера США. Подобного типа учения проводиться не будут. Это то, о чем мы говорили: курс изоляции Иванишвили означает, что у Грузии больше не будет никакой связи с западным миром в плане безопасности, с экономической или культурной точки зрения, если мы не проводим Иванишвили 26 октября», - сказал Павленишвили.



Напомним, Департамент обороны США распространяет заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты Америки начали всеобъемлющий пересмотр отношений с Грузией и в рамках этого пересмотра учения «Достойный партнер» откладываются на неопределенный срок.





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