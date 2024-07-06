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Джо Байден ждет, когда Господь Всемогущи скажет ему сойти с президентской гонки


06.07.2024   15:41


По заявлению Джо Байдена, он не собирается выходить из президентской гонки.

Президент США Джо Байден дал первое после дебатов с Дональдом Трампом телеинтервью каналу ABC News.

«Если Господь Всемогущий сойдет и скажет: «Джо, выходи из гонки», я бы вышел из гонки. Господь Всемогущий не сходит», - заявил Байден.

По его словам, он верит, что обладает необходимыми умственными и физическими возможностями для выполнения обязанностей президента в течение следующих четырех лет, и не участвовал бы в выборах, если бы так не думал.


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