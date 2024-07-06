

Джо Байден ждет, когда Господь Всемогущи скажет ему сойти с президентской гонки

06.07.2024 15:41





По заявлению Джо Байдена, он не собирается выходить из президентской гонки.



Президент США Джо Байден дал первое после дебатов с Дональдом Трампом телеинтервью каналу ABC News.



«Если Господь Всемогущий сойдет и скажет: «Джо, выходи из гонки», я бы вышел из гонки. Господь Всемогущий не сходит», - заявил Байден.



По его словам, он верит, что обладает необходимыми умственными и физическими возможностями для выполнения обязанностей президента в течение следующих четырех лет, и не участвовал бы в выборах, если бы так не думал.





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