

В изоляции и без наших партнеров мира не будет - президент Грузии

06.07.2024 15:47





Не может быть мира ни в изоляции, ни без наших партнеров, у нас не будет никаких ресурсов для укрепления нашей армии, чтобы защитить страну, — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Журналисты задали Зурабишвили вопрос относительно заявления Минобороны США, согласно которому в рамках всестороннего пересмотра двусторонних отношений США и Грузии США отложат на неопределенный срок учения «Достойный партнер» в Грузии.



По словам президента, правительство не смогло понять, кто друг, а кто враг.



«Это может быть тот же уровень ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути. Это ущерб нашему стратегическому партнерству с Америкой, нашей обороноспособности и всему, что было построено с нуля.



Всё находится уже в большой опасности и это только потому, что правительство не смогло понять и понять, где его друзья, где его враги и что нужно делать, где мир этой страны. Мир не может быть достигнут в изоляции и без партнеров. У нас не будет никаких ресурсов для укрепления нашей армии, даже для обеспечения безопасности страны, а не то чтобы для открытия каких-то воображаемых фронтов. Оборона нуждается в готовности, и эта подготовка сегодня под угрозой», — заявила Зурабишвили.







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