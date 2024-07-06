

Президент присоединяется к требованиям прозрачности системы правосудия

06.07.2024 17:23





С нами много говорят о прозрачности... Первое требование прозрачности именно в том, что мы все должны быть уверены, кто эти люди в системе правосудия, доверять им, а как можно доверять, если у них не все прозрачно, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с вопросом отбора члена Совета юстиции, не являющегося судьей.



«В этом месяце я обязана представить нового члена в Высший совет юстиции Грузии. Для этого в администрации президента была создана специальная комиссия, которая моделировано проведет процесс, прописанный в хартии и называемый на иностранном языке «ветингом», у нас пересмотром или проверкой, для нашей системы правосудия тех судей, которые входят в эту систему, и те, кто уже там, так как это требование.



С нами много говорят о прозрачности... Первое требование прозрачности именно в том, что мы все должны быть уверены, кто эти люди в системе правосудия, доверять им, а как можно доверять, если у них не все прозрачно. Поэтому я присоединяюсь к теме прозрачности, но в том направлении и там, где нам действительно нужна полная прозрачность», - заявила президент Грузии.



Напомним, известны, пять кандидатов, которые изъявили желание участвовать в конкурсе по отбору члена Высшего совета юстиции Грузии и подавших заявление в администрацию президента Грузии. Согласно информацию, которую распространяет администрация президента, участниками отборочного конкурса являются: Георгий Бурджанадзе, Дмитрий Габуния, Манучар Какочашвили, Каха Цикаришвили и Тамар Алпаидзе.



По их же сообщению, вчера состоялось очередное заседание отборочной комиссии, которая на данном этапе проверяет соответствие представленных кандидатами документов законодательству.





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