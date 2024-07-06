

Минобороны Грузии продолжает подготовку к учениям, которые США отложили на неопрделенный срок

06.07.2024 17:24





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани назвал «непонятным решением» заявление, распространенное силами обороны США, согласно которому США начали всеобъемлющий пересмотр отношений с Грузией, и в рамках этого учения «Достойный партнер» откладываются на неопределенный срок.



Как сообщил министр обороны журналистам, между Министерством обороны и Департаментом обороны существуют различные формы сотрудничества, соответственно, они готовятся к учениям, запланированным на 2025 год.



«Непонятно решение, связанное с переносом «Достойного партнера» на неопределенный срок. Хотя, с другой стороны, подчеркну, что у нас, Министерства обороны и Департамента обороны США, есть очень много различных форматов сотрудничества, где мы интенсивно работаем и сотрудничаем, и это сотрудничество продолжается. Международные учения с участием подразделений разных стран являются полезным мероприятием как для грузинских Сил обороны, так и для Вооруженных сил США, и представителей всех государств, участвующих в этих учениях.



Министерство обороны распространило заявление. С одной стороны, решение непонятно, но с другой стороны, - у нас также очень много форматов, которые существуют между Департаментом обороны и Минобороны. Мы продолжаем сотрудничать в этих форматах, работаем, также готовимся к другим международным учениям, которые запланированы на 2025 год», - заявил Чиковани.





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