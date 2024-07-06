

ЦИК Грузии начала всеобщую демонстрацию избирательных технологий

06.07.2024 17:41





Сегодня ЦИК Грузии начала всеобщую демонстрацию избирательных технологий. Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили побывал на одном из условных избирательных участков, ознакомился с процессом и поблагодарил его участников за активное участие в процессе.



Проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющие и соответствует рекомендациям Национального демократического института ((NDI) по тестированию избирательных технологий в национальном масштабе.





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