

США начали полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией - посол

06.07.2024 20:18





Это, конечно, прискорбно, но не непонятно - имели место публичные заявления определенных лиц, в том числе членов правящей партии, поэтому отношения пересматриваются, - так откликнулась посол США в Грузии Робин Данниган на заявление, распространенное силами обороны США, согласно которому США начали всеобъемлющий пересмотр отношений с Грузией, и в рамках этого учения «Достойный партнер» откладываются на неопределенный срок.



По словам посла, сейчас идет процесс пересмотра отношений между двумя странами.



«Это, конечно, прискорбно, но не непонятно, мы говорили об этом вопросе, и государственный секретарь четко заявил, что наши двусторонние отношения пересматриваются, соответственно, в этом контексте данные учения были отменены, так как имели место публичные заявления определенных лиц, в том числе членов правящей партии, поэтому идет пересмотр отношений. Поэтому это печально, но мы надеемся, что наши отношения будут сбалансированы», - сказала Робин Данниган.



Напомним, Департамент обороны США заявил, что Соединенные Штаты Америки начали всеобъемлющий пересмотр отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок откладывают учения «Достойный партнер», которые первоначально планировалось провести с 25 июля по 6 августа 2024 года.



«30 мая США начали полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией. Решение отложить учения «Достойный партнер» было принято из-за ложных обвинений, выдвинутых грузинским правительством в адрес США и других западных организаций, в нажиме на Грузию с целью открытия второго фронта против России для снижения давления на Украину, а также якобы в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии. В результате правительство США решило, что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных военных учений в Грузии», - говорится в информации.





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