|
|
|
Мэрия Тбилиси: Сильный ветер сорвал крыши с домов, повреждены автомобили и коммуникации
07.07.2024 13:01
Проливной дождь, обрушившийся на Тбилиси поздно ночью и сопровождавшийся сильным ветром, создал проблемы в столице. Особенно пострадали районы Самгори, Крцаниси и Сабуртало. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
По сообщению ведомства, упавшие в результате непогоды деревья повредили дома, автомобили и коммуникации. В нескольких местах сильный ветер сорвал крыши с жилых домов.
«Всю ночь во всех проблемных местах находились представители мэрии и управ, а также сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
Дороги, заблокированные упавшими деревьями, расчищены. Ведется учет ущерба.
При необходимости граждане могут позвонить на горячую линию мэрии: 2 72 22 22 или обратиться в соответствующую районную управу», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна