

Мэрия Тбилиси: Сильный ветер сорвал крыши с домов, повреждены автомобили и коммуникации

07.07.2024 13:01





Проливной дождь, обрушившийся на Тбилиси поздно ночью и сопровождавшийся сильным ветром, создал проблемы в столице. Особенно пострадали районы Самгори, Крцаниси и Сабуртало. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



По сообщению ведомства, упавшие в результате непогоды деревья повредили дома, автомобили и коммуникации. В нескольких местах сильный ветер сорвал крыши с жилых домов.



«Всю ночь во всех проблемных местах находились представители мэрии и управ, а также сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



Дороги, заблокированные упавшими деревьями, расчищены. Ведется учет ущерба.



При необходимости граждане могут позвонить на горячую линию мэрии: 2 72 22 22 или обратиться в соответствующую районную управу», - говорится в информации.





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