

АМЮГ не намерена следовать требованиям закона об иноагентах

07.07.2024 13:09





Остается все меньше времени до того, как российский закон, принятый «Грузинской мечтой», вступит в силу и правящая партия сможет реализовать репрессивную систему против граждан Грузии.



Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), представляющая собой объединение профессиональных юристов, сообщает, что на общем собрании организация приняла единогласное решение, согласно которому АМЮГ не будет следовать требованиям российского законодательства и не будет зарегистрирована в «реестре иноагентов».



"3 июня 2024 года спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал Закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния", который противоречит Конституции Грузии, международным соглашениям и несовместим с демократическим, правовым и социальным государством.



Принимая закон, власти сознательно поставили под угрозу развитие нашей страны, защиту прав человека, евроатлантическую интеграцию, международную репутацию, гражданский порядок, мир и экономическое процветание страны.



Этим законом деятельность АМЮГ, осуществляемая с момента ее создания по защите прав человека и установлению принципов верховенства закона в Грузии, объявляется преследующей интересы иностранного государства.



Регистрация в реестре, которая объявляет деятельность, осуществляемую на благо Грузии и грузинского общества, преследующей интересы иностранной державы, и вызывает стигматизацию организации, несовместима с миссией, целями и принципами АМЮГ и представляет собой действие, которое наносит ущерб организации», — говорится в заявлении SAIA.



В сообщении Ассоциации молодых юристов, опубликованном 6 июля, отмечается, что организация провела внеочередное собрание, на котором решение по российскому закону было принято единогласно.



«Ассоциация молодых юристов Грузии не выполнит требования Закона Грузии «О прозрачности иностранного влияния» относительно регистрации в «Реестре организаций, осуществляющих интересы иностранных государств»;



В случае принудительной регистрации Ассоциация молодых юристов Грузии продолжит правовую борьбу. Параллельно этому, АМЮГ понимает, что организация может быть подвергнута штрафам, уплата которых представляет собой шаг, предпринятый в интересах организации;



Долгосрочная стратегия продолжения деятельности Ассоциации молодых юристов Грузии в условиях репрессивного действия закона будет одобрена правлением АМЮГ в ноябре/декабре 2024 года, до следующего общего собрания членов, что будет представлено общему собранию", - говорится в сообщении АМЮГ.





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