

Хазарадзе об отложенных военных учениях: Это результат российской политики, проводимой «Грузинской мечтой» в Грузии

07.07.2024 16:43





По заявлению лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, откладывание многонациональных учений «Достойный партнер 2024» на неопределенный срок является результатом политики правительства, которая несет катастрофические результаты для безопасности и будущей стабильности Грузии.



Как отметил Хазарадзе в беседе с журналистами, единственный выход – это отстранение «Грузинской мечты» от власти в октябре.



«Это катастрофическое решение для нашей безопасности, для нашей армии, для будущей стабильности. Это результат российской политики, проводимой «Грузинской мечтой» в Грузии. На протяжении 33 лет наши стратегические партнеры, в данном случае США, помогали нам во всех сферах, особенно в сфере безопасности и обороны, и за это время наши солдаты, наш офицерский корпус выросли до уровня международных стандартов. Это решение является прямым признаком того, что наши партнеры не собираются продолжать какой-либо проект «Грузинской мечты», представляющий российскую политику в Грузии в будущем. Единственный выход - это отстранение российской власти в октябре и возвращение всех проектов, которые служат безопасности, прогрессу и стабильности нашей страны», - заявил Хазарадзе.



Для справки, по заявлению Департамента обороны США, многонациональные учения «Достойный партнер» откладываются на неопределенный срок. Позднее, Минобороны Грузии распространило в связи с этим заявление. По пояснению ведомства, решение США вызывает сожаление. Как заявляет Минобороны, у Департамента обороны США и Минобороны Грузии есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности. «Несмотря на перенос учений, вышеупомянутые форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям «Твердый дух 2025», - говорится в заявлении.





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