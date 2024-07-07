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Мэрия Тбилиси интенсивно ведет восстановление инфраструктуры, поврежденной сильным ливнем
07.07.2024 16:58
Обильные осадки, пришедшие в Тбилиси поздней ночью и сопровождавшиеся сильным ветром, создали проблемы для столицы.
По данным пресс-службы мэрии Тбилиси, особенно пострадали районы Самгори, Крцаниси и Сабуртало.
«При необходимости граждане могут позвонить на горячую линию мэрии: 2 72 22 22 или обратиться в соответствующую районную администрацию», — отмечается в информации мэрии Тбилиси.
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