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На парламентских выборах победил «Новый народный фронт»


08.07.2024   10:25


На выборах в Национальное собрание Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт».

Согласно официальной информации министерства внутренних дел Франции, «Новый народный фронт» получил в Национальном собрании 182 мандата.

По данным ведомства, коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» заняла второе место с 168 мандатами. «Национальное объединение» Марин Ле Пен на третьем месте с 143 мандатами. Кроме того, республиканцы получили 45 мандатов, а остальные партии вместе - 39 мандатов.

При этом ни одна политическая группа не смогла получить в Национальном собрании абсолютного большинства - 289 мандатов.


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