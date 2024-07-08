

На парламентских выборах победил «Новый народный фронт»

08.07.2024 10:25





На выборах в Национальное собрание Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт».



Согласно официальной информации министерства внутренних дел Франции, «Новый народный фронт» получил в Национальном собрании 182 мандата.



По данным ведомства, коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» заняла второе место с 168 мандатами. «Национальное объединение» Марин Ле Пен на третьем месте с 143 мандатами. Кроме того, республиканцы получили 45 мандатов, а остальные партии вместе - 39 мандатов.



При этом ни одна политическая группа не смогла получить в Национальном собрании абсолютного большинства - 289 мандатов.





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