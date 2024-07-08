

Зурабишвили: Франция выбрала Европу, демократию и свое достоинство

08.07.2024 10:33





Франция выбрала Европу, демократию и свое достоинство! - об этом на своей странице в Facebook пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Макрон действовал с надеждой на свой народ и народ ответил на этот вызов невиданной мобилизацией. В решающий момент выбор находится в руках людей», - написала президент Зурабишвили после того, как стали известны результаты экзит-полов, связанных с парламентскими выборами во Франции.





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