

Премьер-министр ознакомился с ходом работ по восстановлению храма Алаверди

08.07.2024 10:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ознакомился с ходом работ по восстановлению храма Алаверди, пострадавшего в результате стихии.



По их же сообщению, генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Азнаурашвили и митрополит Абба Алавердский Давид предоставили главе правительства подробную информацию о ситуации в монастырском комплексе.



«По соглашению Алавердской епархии и Национального агентства по охране культурного наследия Грузии, в настоящее время вокруг купола храма возводятся строительные леса, после чего специалисты приступят к реставрации купола.



Ущерб, нанесенный стихийным бедствием, оценила группа архитекторов-реставраторов и конструкторов Национального агентства по охране культурного наследия. В результате сильного ветра было сорвало жестяное покрытие купола, повреждена черепичная крыша, разбиты окна западной стороны храма и купола, разрушены жестяные крыши звонницы и епископского дома, поврежден балкон дворца, с купола собора упал крест, пострадала инфраструктура прилегающей территории. Кафедральный собор Алаверди - самая высокая церковь, имеющая статус памятника культурного наследия в Грузии», - отмечается в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





