|
|
|
Премьер-министр ознакомился с ходом работ по восстановлению храма Алаверди
08.07.2024 10:38
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ознакомился с ходом работ по восстановлению храма Алаверди, пострадавшего в результате стихии.
По их же сообщению, генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Азнаурашвили и митрополит Абба Алавердский Давид предоставили главе правительства подробную информацию о ситуации в монастырском комплексе.
«По соглашению Алавердской епархии и Национального агентства по охране культурного наследия Грузии, в настоящее время вокруг купола храма возводятся строительные леса, после чего специалисты приступят к реставрации купола.
Ущерб, нанесенный стихийным бедствием, оценила группа архитекторов-реставраторов и конструкторов Национального агентства по охране культурного наследия. В результате сильного ветра было сорвало жестяное покрытие купола, повреждена черепичная крыша, разбиты окна западной стороны храма и купола, разрушены жестяные крыши звонницы и епископского дома, поврежден балкон дворца, с купола собора упал крест, пострадала инфраструктура прилегающей территории. Кафедральный собор Алаверди - самая высокая церковь, имеющая статус памятника культурного наследия в Грузии», - отмечается в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна