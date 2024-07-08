

За 6 месяцев больше всего пожертвований получила «Грузинская мечта»

08.07.2024 10:59





С 1 января по 30 июня 2024 года часть парламентских партий получила в виде пожертвований в общей сложности 2 839 895 лари.



В частности, согласно информации, опубликованной на сайте Антикоррупционного бюро Грузии, за первые шесть месяцев текущего года больше всего пожертвований - 1 403 706 лари получила «Грузинская мечта». Среди жертвователей - Тамаз Тамазашвили (тесть председателя правящей партии Ираклия Гарибашвили - ред.), пожертвовавший партии 10 тысяч лари, мэр Тбилиси Каха Каладзе, пожертвовавший партии 12 000 лари, и заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Бадри Нанеташвили, пожертвовавший «Грузинской мечте» 50 426 лари.



Партия «Лело для Грузии» за 6 месяцев 2024 года получила пожертвования в объеме 910 490 лари. Среди жертвователей - основатели партии Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, которые пожертвовали партии по 60 тысяч лари соответственно.



Что касается пожертвований «Единому национальному движению», то за тот же период партия получила 464 402 лари. Среди жертвователей - генеральный секретарь «Национального движения» Петре Цискаришвили, который в результате нескольких транзакций передал партии в общей сложности 58 300 лари.



Что касается партии «За Грузию», то за шесть месяцев этого года она получила пожертвования на 50 997 лари. Среди жертвователей: Бердия Сичинава и Анна Бучукури.



За тот же период парламентская оппозиционная партия «Европейские социалисты» получила пожертвования в размере 10 300 лари.



Согласно информации, опубликованной на сайте Антикоррупционного бюро Грузии, за первые 6 месяцев 2024 года две парламентские партии – «Граждане» и «Стратегия Агмашенебели» пожертвований не получили.





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