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Кобахидзе встретился с приехавшими из Киева детьми военнослужащих Нацгвардии


08.07.2024   11:05


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром образования, науки и молодежи Георгием Амилахвари встретился с приехавшими из Киева детьми военнослужащих Национальной гвардии, которые отдыхают в летнем лагере при финансовой поддержке правительства Грузии.

Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра.

Премьер-министр пообщался с детьми, еще раз подтвердил им поддержку правительства и пригласил их на ужин.

Для детей военнослужащих на две недели запланированы различные культурно-познавательные и развлекательные мероприятия. Для них также будут организованы экскурсии.

Гостями первого потока летнего лагеря стали студенты из Харькова.


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