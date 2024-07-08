

Кобахидзе встретился с приехавшими из Киева детьми военнослужащих Нацгвардии

08.07.2024 11:05





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром образования, науки и молодежи Георгием Амилахвари встретился с приехавшими из Киева детьми военнослужащих Национальной гвардии, которые отдыхают в летнем лагере при финансовой поддержке правительства Грузии.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра.



Премьер-министр пообщался с детьми, еще раз подтвердил им поддержку правительства и пригласил их на ужин.



Для детей военнослужащих на две недели запланированы различные культурно-познавательные и развлекательные мероприятия. Для них также будут организованы экскурсии.



Гостями первого потока летнего лагеря стали студенты из Харькова.





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