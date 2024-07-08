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Кобахидзе встретился с приехавшими из Киева детьми военнослужащих Нацгвардии
08.07.2024 11:05
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром образования, науки и молодежи Георгием Амилахвари встретился с приехавшими из Киева детьми военнослужащих Национальной гвардии, которые отдыхают в летнем лагере при финансовой поддержке правительства Грузии.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра.
Премьер-министр пообщался с детьми, еще раз подтвердил им поддержку правительства и пригласил их на ужин.
Для детей военнослужащих на две недели запланированы различные культурно-познавательные и развлекательные мероприятия. Для них также будут организованы экскурсии.
Гостями первого потока летнего лагеря стали студенты из Харькова.
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