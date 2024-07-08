

Партия экс-премьера Гахария не намерена объединяться ни с кем к выборам

08.07.2024 12:12





«На выборах мы будем представлены с нашей партийной идентичностью и партийным знаком, под номером 25», — заявил член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.



По словам Лилуашвили, партия «За Грузию» не присутствовала на встрече оппозиции, которая прошла на прошлой неделе, и он не знает, какие решения были приняты.



«Сегодня должны огласить определенные решения. Мы еще не знаем, как закончится этот вопрос. Там собрались составные части «Национального движения» разных времен, и я не знаю, какое решение они приняли и чем все это кончится. Мы не участвовали в этом процессе. На выборах мы будем представлены с нашей партийной идентичностью и партийным знаком, под 25-м номером. Задача этих выборов, главная миссия – суметь создать на оппозиционном фланге такую ​​конфигурацию, которая позволит отправить власть в оппозицию, чтобы «Национальное движение» не вернулось к власти и, в самом лучшем случае, не дать «Грузинской мечте» ​​возможности сформировать коалицию с «Национальным движением» в новом парламенте. Они переплетены друг с другом в бизнесе или политике. Мы приветствуем любую конфигурацию, которая расширит возможности достижения этой цели. К сожалению, пока мы видим возможность новых формирований «Национального движения» для создания коалиций, объединения, как бы вы это ни называли», — заявил Бека Лилуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





