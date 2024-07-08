

В Тбилисском городском суде проходит процесс Михаила Саакашвили

08.07.2024 12:31





В Тбилисском городском суде проходит процесс обвиняемых в растрате бюджетных средств в крупном размере группой лиц – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия.



На процессе из клиники «Вивамед» дистанционно присутствует Михаил Саакашвили. На заседании также присутствует обвиняемый Теймураз Джанашия.



На сегодняшнем заседании будут изучены доказательства стороны защиты. В качестве свидетеля опросят бывшего депутата Гиви Таргамадзе.



Для справки, по данному делу, известному обществу как т.н. дело о пиджаках, вместе с Михаилом Саакашвили обвиняется и бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия. Прокуратура вменяет обвиняемым растрату бюджетных денег в крупном размере группой лиц. Речь идет о 9 миллионах лари.





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