

Посольство США: Часто для успеха достаточно лишь окна возможностей

08.07.2024 13:14





Часто для успеха достаточно лишь окна возможностей - мы создаем такую возможность для людей из Грузии, у которых есть уникальные идеи и бизнес. Мы помогаем им выйти на американский рынок, - об этом говорится в заявлении, распространенном посольством США в Грузии.



По их же данным, на крупнейшем инвестиционном саммите под руководством посла Робин Данниган находились сорок пять бизнес-персон из Грузии.



«Под руководством посла Данниган сорок пять бизнес-персон из Грузии прибыли на SelectUSA, крупнейший инвестиционный саммит, содействующий прямым иностранным инвестициям в США. В ходе этого многодневного визита по вопросам ведения бизнеса в США состоялись встречи с инвесторами и высокопоставленными представителями правительства США. Также были представлены бизнес-идеи.



Этот визит является важным шагом для углубления экономических связей между нашими странами. Соединенные Штаты остаются приверженными этому экономическому партнерству», - говорится в информации.





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