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Сегодня состоится съезд оппозиционный партии «Единое национальное движение»
08.07.2024 13:19
По информации председателя «Единого национального движения» Тины Бокучава, сегодня в 20:00 состоится съезд партии, на котором будут представлены новшества, связанные с избирательной кампанией.
Как она рассказала журналистам, главная цель - способствовать созданию общего фронта.
«У нас презентация, у которой будет компонент съезда, и мы объявим важные решения для партии, кампании, победы.
Главное – чтобы произошло максимальное объединение на оппозиционном фронте, поскольку Иванишвили превратил выборы 26 октября в референдум, очень важно создать общий фронт против Иванишвили.
Я понимаю, высок общественный интерес, как главное оппозиционное объединение вступит в выборы, которые Иванишвили превратил в референдум между Европой и Россией. Могу сказать, что у нас будут важные новости. Самое главное, наша цель - способствовать созданию общего фронта. Общество увидит все через несколько часов, в 20:00 состоится презентация», - сказала Бокучава.
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