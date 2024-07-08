

Сегодня состоится съезд оппозиционный партии «Единое национальное движение»

08.07.2024 13:19





По информации председателя «Единого национального движения» Тины Бокучава, сегодня в 20:00 состоится съезд партии, на котором будут представлены новшества, связанные с избирательной кампанией.



Как она рассказала журналистам, главная цель - способствовать созданию общего фронта.



«У нас презентация, у которой будет компонент съезда, и мы объявим важные решения для партии, кампании, победы.



Главное – чтобы произошло максимальное объединение на оппозиционном фронте, поскольку Иванишвили превратил выборы 26 октября в референдум, очень важно создать общий фронт против Иванишвили.



Я понимаю, высок общественный интерес, как главное оппозиционное объединение вступит в выборы, которые Иванишвили превратил в референдум между Европой и Россией. Могу сказать, что у нас будут важные новости. Самое главное, наша цель - способствовать созданию общего фронта. Общество увидит все через несколько часов, в 20:00 состоится презентация», - сказала Бокучава.





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