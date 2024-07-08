

Кандидат в Генпрокуроры за практику конфискации имущества, полученного от сбыта наркотиков

08.07.2024 14:22





В целях идентификации фактов отмывания денег, полученных от наркодеятельности, в дальнейшем необходимо продолжить работу и активизировать практику параллельного финансового расследования в отношении лиц, занимающихся распространением наркотических средств, в целях конфискации имущества, полученного от сбыта наркотиков, - об этом заявил кандидат на пост генерального прокурора Грузии Георгий Габиташвили в ходе собеседования с членами Прокурорского совета.



По словам Георгия Габиташвили, в последние годы показатель выявления и уголовного преследования лиц, сбывающих наркотики, стабильно растет.



По его словам, в отношении этих лиц уголовная политика строга, в качестве меры пресечения применяется заключение. Также, по словам Габиташвили, наказания, назначенные на основании приговоров суда, также суровы и, как правило, с лицами, занимавшимися сбытом, не заключаются процессуальные соглашения.



Как отметил Георгий Габиташвили, необходимо разработать для наиболее распространенных статей наркопреступлений руководство по применению мер пресечения и оформлению процессуального соглашения, над чем ведется работа.



Георгий Габиташвили подчеркнул либеральную политику по отношению к потребителям наркотических средств и отметил, что эта тенденция должна сохраняться и в будущем.





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