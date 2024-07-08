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Мдинарадзе: «Партия глобальной войны» организовала попытку шантажа Иванишвили за счет банкротства швейцарского банка
08.07.2024 14:23
«Что касается «Партии глобальной войны», то, к сожалению, это конкретные, очень влиятельные силы, которым удается, например, организовать попытку шантажа Бидзины Иванишвили за счет банкротства швейцарского банка, чтобы удержать миллиарды», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Вместе с тем, Мамука Мдинарадзе обратился к журналисту одного из оппозиционных каналов и отметил, что когда Бидзине Иванишвили не дают его собственные деньги, несмотря на решения суда, это и есть санкция.
«Когда человеку задерживают выдачу двух миллиардов, его собственных денег, разве это для вас не санкция, для меня — да. Для нас это санкция, и для всех объективно мыслящих людей это санкция. Когда происходят такие несправедливые вещи, за этим кто-то стоит», — сказал Мамука Мдинарадзе.
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