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Мдинарадзе: «Партия глобальной войны» организовала попытку шантажа Иванишвили за счет банкротства швейцарского банка


08.07.2024   14:23


«Что касается «Партии глобальной войны», то, к сожалению, это конкретные, очень влиятельные силы, которым удается, например, организовать попытку шантажа Бидзины Иванишвили за счет банкротства швейцарского банка, чтобы удержать миллиарды», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Вместе с тем, Мамука Мдинарадзе обратился к журналисту одного из оппозиционных каналов и отметил, что когда Бидзине Иванишвили не дают его собственные деньги, несмотря на решения суда, это и есть санкция.

«Когда человеку задерживают выдачу двух миллиардов, его собственных денег, разве это для вас не санкция, для меня — да. Для нас это санкция, и для всех объективно мыслящих людей это санкция. Когда происходят такие несправедливые вещи, за этим кто-то стоит», — сказал Мамука Мдинарадзе.


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