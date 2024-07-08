

Мдинарадзе: Оппозиция не сможет победить «Грузинскую мечту» ни в какой конфигурации

08.07.2024 17:24





«На выборах мы возьмем гораздо больше, чем обычное большинство — мы стремимся к конституционному большинству», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



По мнению Мамуки Мдинарадзе, оппозиция не сможет победить «Грузинскую мечту» ни в какой конфигурации.



«Грузинская мечта» убедительно победит на выборах, радикальная оппозиция убеждена в этом и по проведенным ими же исследованиям, но они не унывают и пытаются разложить какую-то конфигурации, где у них будет чуть больше теоретических шансов, но безуспешно. Их общий знак — зло, и у них есть внешние надсмотрщики, которые что им и скажут, то они и будут делать. К сожалению, в Грузии есть несколько сотен людей, если не несколько тысяч, которые выполнят все, что им поручают, даже удивительные задачи, но они должны учитывать мнение своего начальства, тех, кто дает им задание извне. Поэтому их будут перегруппировывать много раз. Выборы уже приближаются. Им придется раскладывать какую-то конфигурацию, и в этом случае они также будут безуспешны», — заявил Мамука Мдинарадзе.





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