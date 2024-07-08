

Илья Дарчиашвили примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне

08.07.2024 17:24





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отбыл в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает МИД.



По данным ведомства, министр иностранных дел будет присутствовать на юбилейном саммите НАТО, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне, а также примет участие во встрече министров иностранных дел, запланированной на 10 июля, в формате стран-партнеров.



Илья Дарчиашвили также посетит другие мероприятия, запланированные в рамках саммита, и проведет двусторонние встречи.





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