

Мамука Мдинарадзе прокомментировал перенос военных учений «Достойный партнер» на неопределенный срок

08.07.2024 17:25





Мамука Мдинарадзе, парламентский лидер партии «Грузинская мечта», прокомментировал перенос военных учений «Достойный партнер» на неопределенный срок для грузинских военнослужащих из-за пересмотра партнерства с Грузией и ложных обвинений со стороны партии власти.



Для Мдинарадзе это решение американского Департамента обороны «непонятное» и «неправильное», но он настроен оптимистично — говорит, что вскоре «все подобные решения» изменятся.



«На мой взгляд, это неправильное решение <>. По меньшей мере, это непонятное решение — на фоне того, что Грузия входит в число ведущих стран по качеству демократии и реформированию.



Например, когда Грузия опережает все страны-кандидаты в ЕС, принятие таких решений непонятно. И я думаю, что очень скоро, например, через несколько месяцев, такие и все подобные решения изменятся, и это будет зависеть от конкретных факторов», — обосновал Мдинарадзе.



Отметим, 5 июля Департамент обороны США распространил заявление, в котором говорится, что Вашингтон отложил учения «Достойный партнер» (Noble Partner) для Грузии на «неопределенный срок» на основании пересмотра отношений с официальным Тбилиси.



В свою очередь, в Минобороны Грузии отметили, что это решение «вызывает сожаление». И добавили, что несмотря на перенос сроков проведения учений, эти форматы продолжаются, в том числе подготовка к многонациональным учениям «Проворный дух-2025» (Agile Spirit).



«Они создают гораздо большую угрозу ослабленной и изолированной Грузии» и «это — то, что они называют интересами Грузии», — так на новость отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Посол США Робин Данниган заявила, что в этом нет ничего непонятного, поскольку между США и Грузией ведется пересмотр двусторонних отношений.





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