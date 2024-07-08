

Манджгаладзе: Лидеров «Грузинской мечты» заставляет говорить страх и осмысление того, что их время закончилось

08.07.2024 17:27





Лидеров «Грузинской мечты» заставляет говорить страх и осмысление того, что их время закончилось, и всеми силами пытаются выдать желаемое за реальность, - заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, «Грузинская мечта» перешла на проведение дешевых «трюков».



««Грузинская мечта» перешла на проведение дешевых трюков. Я их понимаю, когда чуть ли не больше двух третей населения нашей страны против тебя, и ты не можешь выступить даже на организованных тобой акции, о какой поддержке речь, это обычная сказка и легенда. Лидеров «Грузинской мечты» заставляет говорить страх и осмысление того, что их время закончилось, и всеми силами пытаются выдать желаемое за реальность.



Они боятся нашего единства, боятся перемен, боятся свободных граждан, поэтому, что бы ни делал режим Иванишвили, победа 26 октября останется за народом», - заявил Паата Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





