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Манджгаладзе: Лидеров «Грузинской мечты» заставляет говорить страх и осмысление того, что их время закончилось
08.07.2024 17:27
Лидеров «Грузинской мечты» заставляет говорить страх и осмысление того, что их время закончилось, и всеми силами пытаются выдать желаемое за реальность, - заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, «Грузинская мечта» перешла на проведение дешевых «трюков».
««Грузинская мечта» перешла на проведение дешевых трюков. Я их понимаю, когда чуть ли не больше двух третей населения нашей страны против тебя, и ты не можешь выступить даже на организованных тобой акции, о какой поддержке речь, это обычная сказка и легенда. Лидеров «Грузинской мечты» заставляет говорить страх и осмысление того, что их время закончилось, и всеми силами пытаются выдать желаемое за реальность.
Они боятся нашего единства, боятся перемен, боятся свободных граждан, поэтому, что бы ни делал режим Иванишвили, победа 26 октября останется за народом», - заявил Паата Манджгаладзе.
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