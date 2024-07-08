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Каладзе об отмене военных учений: «Грузия не может быть чьим-то вассалом»


08.07.2024   17:33


Генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил сожаление по поводу решения Министерства обороны США отложить на неопределенный срок военные учения «Достойный партнер» и заявил, что «власти Грузии готовы к сотрудничеству, дружбе» с США, но это «должно быть взаимно». По словам Каладзе, он надеется, что «подходы и отношения будут изменены».

«Вы не можете привести ни одного примера того, что (прозападный) курс властей Грузии изменился… это лицемерие», – сказал Каладзе, отметив, что власть Грузии не делала «недемократических, неевропейских» шагов. «С 2012 года всех ощутимых успехов на пути к европейской интеграции добилась партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

Мэр Тбилиси также отметил, что Грузия является суверенным государством и власть никому не позволит сделать вредный для страны шаг. Каладзе заявил, что «Грузия не может быть чьим-то вассалом» и что Грузия должна оставаться «независимым, суверенным государством».

«Ради этого наши предки боролись и проливали кровь, и никому не будет предоставлена возможность приказывать властям Грузии и пойти на такой шаг, который, как мы знаем изначально, будет проблематичным для нашего государства и населения», – добавил он.


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