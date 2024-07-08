

Представитель партии «Лело»: Мы ведем интенсивные переговоры с партиями

08.07.2024 17:37





«Мы ведем интенсивные переговоры с различными политическими партиями. Мы заявили о своих границах, в каких границах действуем и с кем не будем обсуждать предвыборное сотрудничество», — заявила член «Лело» Саба Буадзе.



Как отметил Буадзе, партия не будет давать никаких комментариев по поводу процесса и хода переговоров, пока не будет выявлен основной контур.



«За пределами границ в этот процесс вовлечены не только политические партии и политики, но и различные люди, которые представляют прозападное общество в этой стране, те, кто пользуется поддержкой подавляющего большинства общества. Мы не обсуждаем единый список, поскольку считаем лучшей формулой перемен несколько альтернативных, сильных политических центров вне «Национального движения», и ведем консультации с различными политическими партиями. В последний период было важно поддержать «Грузинскую хартию», представленную президентом. Хартию поддерживает «Лело». Это базовые реформы, но этих реформ недостаточно, чтобы наконец договориться. Мы не будем комментировать процесс и ход переговоров, пока не проявится основной контур», — заявил Саба Буадзе.





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