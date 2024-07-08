

Саакашвили: Какого черта мы хотим, чтобы наш порт был в руках китайцев?

08.07.2024 17:40





Решили привезти китайцев, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта мы хотим, чтобы наш порт [Анаклия] был в руках китайцев - поселят китайцев в Анаклии, казахов в Рустави. Грузинам не будет места. Не дождутся! Пусть тот, кто это придумал, попьет холодной воды, - об этом заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на заседании суда.



По его словам, во времена основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Грузию покинули 800 тысяч грузин, и если так продолжится, «Грузия опустеет от грузин».



«Порт Лазика в Анаклии был рассчитан для того, чтобы весь Самегрело был занят на высокооплачиваемых рабочих местах. Они решили привезти китайцев, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта мы хотим, чтобы наш порт оказался в руках китайцев, что это принесет кроме опасности, несчастья, нищеты?! Также как и экономическая зона в Рустави, которую мы создали для того, чтобы трудоустроить 60 тысяч человек, теперь полностью передали казахам. Мы должны вернуть Грузию гражданам Грузии. Поколению, которое должно всем этим заниматься, очень трудно. Мой сын Николоз работал в кафе-баре на проспекте Агмашенебели, зарабатывая 4 лари в час, его сверстники тоже работают, у них есть семьи, которые нужно содержать. Когда ты так работаешь, времени на учебу и развитие не остается. Это то поколение, которое я в свое время назвал «поколением Миши». Это поколение, которое должно взять власть в свои руки. Это поколение, которое должно повести Грузию далеко вперед.



Один факт вещь упрямая. В наше время в страну возвращалось гораздо больше людей, чем уезжало. При Иванишвили Грузию покинуло 800 тысяч грузин. Если так продолжится, то Грузия опустеет от грузин, в Анаклии поселят китайцев, в Рустави казахов. Для грузин больше не будет места. Не дождутся!», - заявил Саакашвили.





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