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Министр иностранных дел Грузии направился в США
08.07.2024 17:59
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили отправился в Соединенные Штаты Америки. Информацию об этом распространяет МИД.
По их данным, министр иностранных дел будет присутствовать на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне и примет участие во встрече министров иностранных дел, запланированной в формате стран-партнеров.
«Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили отбыл в Соединенные Штаты Америки. Министр будет присутствовать на юбилейном саммите НАТО, запланированном 9-11 июля в Вашингтоне, и примет участие во встрече министров иностранных дел в формате стран-партнеров, запланированной 10 июля.
В рамках саммита Илья Дарчиашвили также посетит другие запланированные мероприятия и проведет двусторонние встречи», - говорится в информации.
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