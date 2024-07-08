

Народный Защитник Грузии посетил «Центр психического здоровья и профилактики наркомании»

08.07.2024 18:28





5 июля Народный Защитник Грузии Леван Иоселиани посетил «Центр психического здоровья и профилактики наркомании» и ознакомился с правовым положением лиц с проблемами психического здоровья в учреждении.



По информации аппарата омбудсмена, народный защитник осмотрел физическую среду психиатрических отделений стационара, палат, столовых, санузлов, встретился и побеседовал с пациентами, администрацией и персоналом центра.



«В результате посещения в качестве особой проблемы выявлено то, что существующие в учреждении лечебные, инфраструктурные и санитарно-гигиенические условия не соответствуют национальным или международным стандартам и не позволяют лечить больных в условиях защиты их достоинства. .



Чрезвычайно переполненные палаты не обеспечивают возможности защиты личного пространства, палаты требуют ремонта, санузлы изношены, неисправны и недостаточны (2-3 санузла на 60 человек). Пациенты не обеспечены всеми необходимыми гигиеническими средствами. Столовая маленькая, что не позволяет пациентам принимать пищу вместе.



В учреждении имеется помещение для психосоциальной реабилитации, которое оснащено компьютерным оборудованием и соответствующими ресурсами для различных реабилитационных мероприятий, однако как помещения, так и ресурсы недостаточны и не могут обеспечить включение всех пациентов с соответствующими потребностями в реабилитационные мероприятия. .



Обострилась проблема безопасности пациентов (несколько дней назад пациент выпрыгнул из окна. К счастью, происшествие не имело фатальных последствий). А также нехватка человеческих и финансовых ресурсов, которую необходимо срочно решить.



Народный защитник призывает ответственные государственные органы усилить меры по устранению системных проблем в сфере психического здоровья, которые не решаются годами, и обеспечить соответствующий стандарт защиты прав человека", - пояснили в аппарате омбудсмена.





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