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Жозеп Боррель: Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности
08.07.2024 19:51
Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности, - так Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель откликается на сегодняшнюю ракетную атаку российских сил по городам Украины.
«Россия продолжает безжалостно атаковать мирное население Украины. В результате сегодняшних воздушных атак погибли и получили ранения десятки людей, разрушена крупнейшая киевская детская больница "Охматдет". Противовоздушная оборона нужна Украине сейчас. Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности», - написал Боррель в соцсети Х.
Напомним, российские силы сегодня нанесли ракетный удар по территории Украины, в результате которого, по последним данным, около 30 человек погибли и десятки получили ранения. Россияне также разбомбили детскую больницу в Киеве, под завалами остаются люди, точное число погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.
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