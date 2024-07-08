

Жозеп Боррель: Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности

08.07.2024 19:51





Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности, - так Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель откликается на сегодняшнюю ракетную атаку российских сил по городам Украины.



«Россия продолжает безжалостно атаковать мирное население Украины. В результате сегодняшних воздушных атак погибли и получили ранения десятки людей, разрушена крупнейшая киевская детская больница "Охматдет". Противовоздушная оборона нужна Украине сейчас. Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности», - написал Боррель в соцсети Х.



Напомним, российские силы сегодня нанесли ракетный удар по территории Украины, в результате которого, по последним данным, около 30 человек погибли и десятки получили ранения. Россияне также разбомбили детскую больницу в Киеве, под завалами остаются люди, точное число погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.







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