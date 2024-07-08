

Состоялась презентация новой платформы – «Единство для спасения Грузии»

08.07.2024 21:27





«Национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» представили новую политическую платформу «Единство для спасения Грузии».



Презентацию платформы на съезде открыла председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава и представила членов команды: Георгий Вашадзе, Гия Джапаридзе, Софо Джапаридзе, Лаша Бакрадзе, Анна Мосашвили, Тамар Кордзая, Армаз Ахвледиани, Иракли Павленишвили и Лаша Диаров.



Избирательный номер «Единства» - 5.



«Я стою перед вами с чувством огромной ответственности. Ответственности перед каждым из вас и перед каждым гражданином этой страны. Кто осознает и чувствует, что выборы 26 октября – это шанс спасти нашу страну. Это шанс вернуть наш исторический выбор. Это шанс выбраться из водоворота противостояния и разногласий, в который нас тащит 12-летнее правление Иванишвили, выйти выпрямившись, гордыми и именно гордой Грузии вступить в ЕС.



Бидзина Иванишвили превратил выборы 26 октября в референдум – референдум между Россией и Европой. Перед выборами 26 октября наш долг искать точки соприкосновения, то, что нас объединяет, сейчас не время для раздробления, противостояния, амбиций или борьбы эго. Сейчас время единства для Грузии», - сказала Тина Бокучава.





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