

Совет нацбезопасности США: руководство Грузии пошло в неверном направлении

08.07.2024 22:16





Надеемся, что увидим изменение в стратегическом курсе правительства Грузии, - об этом заявил старший директор европейского направления Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.



«Честно говоря, когда мы видим притеснение гражданского общества, когда видим, что принимаются законы, которые ограничивают пространство для фундаментальных свобод в Грузии, это не соответствует ценностям, лежащими в основе альянса НАТО, и, честно говоря, мы не думаем, что это совместимо с евроатлантической интеграцией, в том числе, с ЕС», - заявляет Майкл Карпентер.



По его словам, «очевидно, что за последние несколько месяцев, к сожалению, власть Грузии пошла в неверном направлении с точки зрения перспективы евроатлантической интеграции».



«Мы давно поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, мы приняли участие в более чем 60 раундах Женевских международных дискуссий в поддержку Грузии. Поэтому за этим передвижением в другом направлении, откровенно говоря, мы наблюдаем с некоторым беспокойством и огорчением. Так что, мы надеемся, что увидим изменение в стратегическом курсе правительства Грузии», - отметил Майкл Карпентер, заявление которого публикует на платформе Х журналист Алекс Рауфоглу.





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