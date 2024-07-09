

Приглашение Грузии на юбилейный саммит НАТО является важным посылом - посол

09.07.2024 11:06





«Участие Грузии в саммите НАТО в Вашингтоне станет еще одним шагом вперед в плане интеграции в НАТО», — заявил посол Грузии в США Давид Залкалиани.



По его словам, важно, что министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, который возглавит грузинскую делегацию, примет участие в нескольких форматах, одним из которых является встреча с министрами иностранных дел.



«В этом формате у него будет возможность ознакомить министров иностранных дел стран-членов Альянса с позицией страны по отношению к вызовам безопасности в регионе.



Конечно, особый интерес представляют Черное море и его система безопасности. С этой точки зрения, я думаю, это будет чрезвычайно интересный саммит, и у Грузии будет возможность вместе со своими партнерами, министрами иностранных дел стран-членов Альянса, еще раз обсудить вызовы, стоящие перед страной», — сказал Давид Залкалиани.



Отвечая на вопрос, будет ли в декларации саммита запись о политике открытых дверей, Давид Залкалиани отметил, что грузинская сторона ожидает, что прогресс страны будет адекватно оценен.



«Как вы знаете, после саммита в Бухаресте ситуация изменилась очень быстро и динамично во всем регионе, в глобальном масштабе. Тем более, что в течение двух-трех лет после российской агрессии в Украине НАТО сталкивается с новыми вызовами, и это обстоятельство диктует другие интеграционные процессы. Грузию нельзя считать изолированной и оторванной от этих процессов. Мы также надеемся, что наш прогресс будет адекватно оценен. Это юбилейный саммит, у юбилейного саммита другой формат, и нет никаких ожиданий, что будут приняты какие-то конкретные решения, хотя прогресс страны будет адекватно оценен», — заявил Давид Залкалиани.







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