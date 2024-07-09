

Павел Герчинский: На данный момент вступление Грузии в ЕС приостановлено

09.07.2024 11:22





Мне печально это говорить, но лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в ЕС, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский журналистам в Тбилиси, где проходит двухдневная международная конференция под названием «Расширение Евросоюза – геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в ЕС».



«27 июня лидеры, президенты и премьер-министры ЕС встретились в Брюсселе и приняли несколько важных решений, согласовали стратегическую повестку дня ЕС на следующий период, достигли соглашения о будущих лидерах ЕС, подтвердили нашу твердую приверженность защите Украины, и, к сожалению, мне печально это говорить, они также договорились приостановить процесс присоединения Грузии к Европейскому союзу. Об этом очень четко сказано в заключении Европейского совета. Прочтите очень внимательно. Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон «О прозрачности иностранного влияния» - это явное отступление от девяти шагов. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно и прискорбно», - заявил посол.



Кроме того, по его словам, Евросоюз предпринимает дальнейшие шаги в отношении других стран-кандидатов, и ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины.



«Я искренне надеюсь, что после выборов, после октября, вновь сформированное правительство, кто бы это правительство ни сформировал, снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз», - отметил посол.





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