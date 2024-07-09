

Павел Герчинский: Лидерам ЕС не ясны реальные намерения нынешних властей

09.07.2024 11:30





Насколько быстро Грузия станет членом ЕС, зависит от самого грузинского общества, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, лидерам Евросоюза непонятны настоящие намерения нынешних властей Грузии.



«Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС. Это решение было принято единогласно всеми странами-членами ЕС в декабре прошлого года. Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС. Однако от того, как быстро Грузия станет членом Евросоюза, зависит только от самих грузин. К сожалению, последние решения парламента Грузии, а также незначительный прогресс в связи с 9-тью шагами привели к решению лидеров ЕС приостановить процесс вступления Грузии в ЕС. Лидерам ЕС не ясны реальные намерения нынешних властей Грузии. Все еще можно изменить, но время уходит. Другие страны быстро движутся вперед. Украина и Молдова недавно начали переговоры о вступлении. Произойдет следующее большое расширение, и только от Грузии и грузин зависит, станет ли Грузия частью этого», - отметил посол.





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