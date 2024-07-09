

Герчинский: Наша прямая поддержка правительству Грузии будет постепенно сокращаться

09.07.2024 11:34





«Лидеры Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые мы планировали передать Министерству обороны Грузии», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны между ЕС и Грузией, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что лидеры решили заморозить деньги, которые мы платим для поддержки Сил обороны Грузии. Он называется «Европейский фонд мира». Итак, на данный момент заморожена сумма в 30 миллионов евро, которую мы планировали передать Министерству обороны Грузии. Это только первый шаг, будут и другие шаги. Наша прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена.



Мы постараемся передать эту прямую поддержку обществу, гражданскому обществу и СМИ. Об этом стало известно после проведения Совета по иностранным делам в Люксембурге. Наша прямая поддержка правительству Грузии будет постепенно сокращаться и направлена на поддержку гражданского общества и СМИ», — заявил Герчинский.





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