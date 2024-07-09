

Карпентер: Все существующие программы с Грузией находятся в процесс пересмотра

09.07.2024 12:33





По словам старшего директора европейского направления Совета национальной безопасности США Майкла Карпентера, все программы США в отношении Грузии находятся в процессе пересмотра. Об этом в социальной сети «Х» пишет журналист Алекс Рауфоглу.



«Честно говоря, когда мы видим притеснение гражданского общества, когда видим, что принимаются законы, которые ограничивают пространство для фундаментальных свобод в Грузии, это не соответствует ценностям, лежащими в основе альянса НАТО, и, честно говоря, мы не думаем, что это совместимо с евроатлантической интеграцией, в том числе, с ЕС», — заявляет Майкл Карпентер.



В беседе с журналистами Карпентер коснулся событий, которые развивались в Грузии за последние несколько месяцев.



«Очевидно, что за последние несколько месяцев, к сожалению, власть Грузии пошла в неверном направлении с точки зрения перспективы евроатлантической интеграции. Мы давно поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, мы приняли участие в более чем 60 раундах Женевских международных дискуссий в поддержку Грузии. Поэтому за этим передвижением в другом направлении, откровенно говоря, мы наблюдаем с некоторым беспокойством и огорчением. Так что, мы надеемся, что увидим изменение в стратегическом курсе правительства Грузии», — отметил Майкл Карпентер.





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