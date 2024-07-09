

«Гахария – За Грузию» призывает «Мечту» амнистировать задержанных на акциях против «российского закона»

09.07.2024 15:08





Партия «Гахария — за Грузию» призывает «Грузинскую мечту», чтобы анонсированная амнистия коснулась лиц, задержанных и оштрафованных на акциях против российского закона.



Об этом на брифинге в офисе партии сообщила заместитель председателя партии Натия Мезвришвили.



Как отметила Мезвришвили, несправедливо, что амнистия затрагивает людей, совершающих настоящие преступления, а не тех, чье единственное преступление — борьба за европейское будущее.



«Наша команда, партия «Гахария – За Грузию», призывает «Мечту», чтобы анонсированная амнистия коснулась лиц, которые были привлечены к административной и уголовной ответственности, оштрафованы и задержаны из-за ненасильственного протеста против российского закона!



Амнистия – это гуманитарный акт, и мы ничего не имеем против гуманности… Однако любая амнистия должна быть справедливой. Несправедливо, что амнистия затрагивает людей, совершающих настоящие преступления, а не тех, чье единственное «преступление» — борьба за европейское будущее. Масштабное освобождение заключенных из тюрем не должно привести к росту преступности и повторению преступлений, особенно на фоне, когда мы видим очевидный рост насилия, полный беспорядок на улицах, возвращение криминального менталитета, прямое сотрудничество властей с преступниками» — заявила она.



Кроме того, по ее словам, «Гахария за Грузию» призывает «Грузинскую мечту» высказать открытую и четкую позицию о том, что амнистия не коснется Михаила Саакашвили.



Как отметила Натия Мезвришвили, если «Грузинская мечта» примет во внимание данные условия, а также представит исследование о том, что ситуация с безопасностью граждан после амнистии не ухудшится, «Гахария для Грузии» будет готова поддержать объявленную амнистию.



«Власть вынудила людей потерять чувство безопасности — два дня назад стреляли из огнестрельного оружия в курьера «Глово», несколько недель назад — 19-летнего молодого человека забили насмерть т.н. «смотрящие» за районом. Поэтому амнистия, не основанная на анализе, не может быть справедливой.



Учитывая вышеизложенное, если целью «Мечты» является гуманность, а не подкуп избирателей и мобилизация голосов на выборы, мы призываем: представить достоверное исследование, чтобы решение об амнистии не было принято за счет дальнейшего роста преступности и ухудшения ситуации с безопасностью граждан; чтобы амнистия, коснулась лиц, пострадавших из-за т.н. российского закона и была обеспечена их полная правовая реабилитация; чтобы открыто и четко была зафиксирована позиция, что амнистия не затронет Михаила Саакашвили.



В случае удовлетворения этих предварительных условий мы готовы обсудить вопрос поддержки объявленной «Мечтой» амнистии с учетом тяжести и категорий преступлений», — заявила Мезвришвили.





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