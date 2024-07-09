

Депутат «Мечты» о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС: ничего страшного

09.07.2024 15:18





«Когда большая волна расширения станет реальной, Грузия обязательно станет ее частью», — заявил депутат от «Грузинской мечты» Бека Давитулиани, комментируя заявление посла ЕС в Грузии о том, что «на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено».



«Грузия станет частью большой волны расширения. К сожалению, на данный момент большой волны расширения не предвидится. Когда эта волна станет реальной, Грузия обязательно станет ее частью, много чего происходит в мировой политике, и после всего этого конфигурация будет ясна.



Я надеюсь, что все со временем это поймут и смогут избежать этих временных страстей и эмоций и мыслить прагматично…



Ничего страшного, мы на время остановимся и продолжим со следующего года», — сказал Бека Давитулиани.



Что касается приостановки военного финансирования Грузии со стороны Евросоюза, Давитулиани говорит, что это решение наносит ущерб не только правительству Грузии, но и интересам Запада.



«Последние несколько лет Грузия пытается одновременно защитить собственные интересы и продолжать продвигаться в направлении Евросоюза, в целом, в направлении западных институтов. К сожалению, некоторые пытаются не допустить этого и прямо пропорционально отражают защиту Грузией своих интересов, препятствуя углублению отношений с западными институтами.



У нас свой путь. Жаль, что оборонный бюджет сокращают и эти средства хотят передать в гражданский сектор, а в оправдание называют принятый закон. Однако это не изменит этого решения.



Если кто-то думает, что это только вредит правительству Грузии, это ложь. Это наносит ущерб не только правительству Грузии, но и его интересам, интересам Запада, для которого Грузия является важной точкой на геополитической карте. Чем раньше они это поймут, тем лучше. Я уверен, что рано или поздно они это поймут», — сказал Бека Давитулиани.



Источник: SOVA

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