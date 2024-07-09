

Грузия в новой стратегии национальной безопасности Швеции

09.07.2024 15:24





В новой стратегии национальной безопасности Швеции интеграция Грузии в Евросоюз названа одним из стратегических направлений.



В части расширения ЕС стратегия содержит важную запись относительно Грузии. В частности: «Одной из важнейших задач Евросоюза является завершение интеграции Украины, Молдовы и Грузии, а также стран Западных Балкан в Евросоюз. Расширение ЕС – это инвестиции в мир, демократию, безопасность, стабильность и благополучие», – говорится в Стратегии национальной безопасности Швеции.



Согласно документу, Швеция способствует укреплению отношений со странами южного соседства Евросоюза.



«Благодаря стратегической помощи этим странам, Швеция является движущей силой процесса расширения. Это также способствует укреплению отношений со странами южного соседства Евросоюза», — говорится в стратегии национальной безопасности Швеции, цели которой должны быть достигнуты к 2030 году.





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