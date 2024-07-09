

Бокучава: «Грузинская мечта» подрывает грузинскую демократию и евроатлантическое будущее

09.07.2024 15:34





Если в прошлом финансовая помощь Грузии со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки постоянно увеличивалась, чтобы ускорить наш процесс евроатлантической интеграции, то теперь мы видим, как эта помощь замораживается или сокращается, потому что сегодня в Грузии власть, которая подрывает грузинскую демократию и евроатлантическое будущее, - заявила журналистам председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, как только сменится власть, они не только восстановят финансирование со стороны наших партнеров, но и откроют переговоры о вступлении в Евросоюз.



«Поэтому смена власти на выборах 26 октября является наиважнейшей, и я со всей ответственностью говорю, что сразу после смены власти мы не только восстановим это финансирование со стороны наших партнеров, но и откроем переговоры о вступлении в ЕС, что приведет к появлению многочисленных дополнительных финансовых источников для нашей страны, для ее развития, для благополучия граждан Грузии и для нашего европейского будущего», - заявила Бокучава.



Она также сказала о единстве оппозиции, отметив, что важно искать точки соприкосновения, а не различия.



«Красная линия — это российская власть Иванишвили, которую мы должны победить совместными усилиями. Что касается прогнозов относительно конституционного большинства членов партии Иванишвили, то они совершенно оторваны от той реальности, в которой подавляющее большинство граждан Грузии хотят перемен в стране, ЕС, демократического общества и всего того, что убивает Бидзина Иванишвили. Поэтому наша задача — совместными усилиями добиться тех изменений, которые нужны обществу», - заявила Тина Бокучава.





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