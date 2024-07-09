

Президент: Заморозка 30 миллионов евро является ответом на антиевропейские и антизападные действия властей

09.07.2024 15:45





Тут время не иронизировать, а сильно беспокоиться: за отменой учений США последовало решение Евросоюза заморозить 30 миллионов евро, предназначенных для Сил обороны. Это ответ на антиевропейские и антизападные риторику и действия этих властей, - пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook, реагируя на заморозку финансирования Министерства обороны Грузии со стороны ЕС.



По словам президента, этими шагами партнеры говорят обществу: «Выбор за вами».



«Эти очень тяжелые послания от двух наших самых близких друзей требуют внимания! Хотя это ответ на глупую и враждебную политику правящей партии по отношению к ним, однако, в то же время это предупреждение обществу: наши партнеры говорят нам, что «выбор за вами» - между европейской Грузией с защищенным будущим и изолированной Грузией, перешедшей на орбиту России. Нам говорят, что эти закон(ы) не являются дружественным поведением и несовместимы с непрерывной европейской или американской поддержкой!



Это для тех, кто до сих пор упорно и без аргументов повторяет продиктованный сверху вопрос: «Почему этот закон российский? Почему? ... А потому!!!», - заявляет Саломе Зурабишвили.





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