

Партии «Ахали», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа» объедились

09.07.2024 16:00





Политический союз «Ахали», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа» объединяются перед выборами. Об этом было объявлено на брифинге 9 июля.



«Я хочу сообщить общественности, что представленные здесь партийные силы: политический союз «Ахали», «Дроа» и «Гирчи — больше свободы», осознаем свою ответственность перед историей нашей страны, нашей Родины и самым важным моментом, с которым сталкивается Грузия. Сегодня решающий момент, который определяет будущее и поэтому мы принимаем решение пойти на выборы вместе.



Мы считаем, что – это верность нашему слову, выраженная в подписании Хартии президента Зурабишвили, а также подписанного в Брюсселе заявления, в котором говорится о борьбе за общие цели, и в первую очередь, это Грузия на Западе, в европейской цивилизации, а также обеспечить населению Грузии успешную, безопасную среду и возможность быть счастливым.



Для грузин это важнейшая задача, которая заставляет всех партийных и беспартийных субъектов стоять над нашими мнениями, возражениями и эго», — сказал лидер политического объединения «Ахали» Ника Гварамия.





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