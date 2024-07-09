

Вольский считает, что США и ЕС не должны злиться на «Мечту» из-за закона об иноагентах

09.07.2024 16:05





«Евросоюз и США не должны злиться на нас из-за требования прозрачности по отношению к неправительственному сектору», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По мнению Вольского, есть некоторые недопонимания, разные позиции по принципиальным вопросам, таким как требование прозрачности, но другой темы для напряженности нет.



По словам Гии Вольского, он не может согласиться с заявлением посла ЕС о том, что процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен.



«Когда Евросоюз делает такое заявление, потому что мы осмелились и начали говорить о прозрачности, я не думаю, что это характеризует Евросоюз признаками, из-за которых мы хотим вступить в Евросоюз. Другое дело, другие ценности, о которых сегодня говорит Герчинский, и другие ценности – это то, что заставило нас стремиться в Европейский союз.



Использование 30 миллионов таким образом, что вы отбираете их у военных программ и передаете в сектор, который не желает тратить эти 30 миллионов прозрачно, наносит ущерб авторитету Евросоюза. Мы заботимся о сохранении стабильности, заботимся о том, чтобы Грузия не была охвачена пламенем войны. Предпосылки для этого будут созданы в случае успеха процесса радикализма, который мы наблюдали на улицах Тбилиси. Требование прозрачности по отношению к неправительственному сектору не должно привести к тому, что на нас будут злиться Евросоюз и США. Идет интенсивная работа и консультации, думаю, в ближайшее время это будет исправлено», — заявил Гия Вольский.





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