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Вместе или порознь? - «Европейская Грузия» публикует результаты исследования
09.07.2024 16:09
Оппозиционная партия «Европейская Грузия» публикует результаты исследования, проведенного неправительственными организациями и несколькими оппозиционными партиями. В них говорится, что наилучшим результатом на выборах будет “сумма трех оппозиционных центров”.
Согласно приведенным данным, в случае единого списка прозападной оппозиции, она получает 39%, а "Мечта" 31,1%.
А три оппозиционных центра, согласно прогнозу, могут взять 42,2%. У "Мечты" при этом 30,5%.
Парламентские выборы в Грузии 26 октября. В любом случае уже ясно, что единого оппозиционного списка не получается.
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