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Папуашвили напомнил ЕС, как Грузия спасла ее миисию в ЦАР


09.07.2024   18:35


В 2014 году, когда Евросоюз не смог найти желающих участвовать в военной миссии в Центральноафриканской Республике (ЦАР), правительство «Грузинской мечты» спасло эту миссию ЕС от срыва, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети.

По его заявлению, Грузия была в этой сложнейшей операции единственной страной, не входящей в ЕС, и второй страной по военному контингенту после Франции.

«Надо помнить, что в 2014 году, когда Европейский союз не смог найти в своих государствах-членах желающих участвовать в военной миссии в Центральноафриканской Республике (EUFOR RCA), Грузия (по решению правительства «Грузинской мечты») отправила 150 солдат, спасая эту миссию Евросоюза от срыва.

В этой сложнейшей операции мы были единственной страной, не входящей в ЕС, и второй страной по военному контингенту после Франции», - пишет Шалва Папуашвили.


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