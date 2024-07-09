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Гоциридзе: Решения западных партнеров являются адекватной реакцией на российскую политику «Грузинской мечты»
09.07.2024 19:07
Предательское правительство Грузии ввергло страну в международную изоляцию. Решения, принимаемые западными партнерами, являются адекватной реакцией на российскую политику «Грузинской мечты», - заявил депутат от «Еврооптимистов» Романом Гоциридзе.
По словам Гоциридзе, единственное решение в сложившейся ситуации – «отправить вредоносную власть на политическую свалку».
«Фактически прекращено сотрудничество в важнейшей сфере для безопасности страны – в направлении обороны. Одним из признаков этого стала отмена военных учений с американцами. Также было объявлено, что Евросоюз прекращает финансирование в военной сфере. Соединенные Штаты Америки, вероятно, примут аналогичное решение. Это равносильно катастрофе для страны!
Все демократические страны мира заявляют, что Грузия отклонилась от пути демократии и фактически стала противником Запада и союзником России», - заявил Роман Гоциридзе.
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