

Саломе Зурабишвили создает свое политическое объединение - СМИ

09.07.2024 19:21





Президент Грузии Саломе Зурабишвили создает свое политическое объединение. Об этом сообщает TV 24 со ссылкой на свои источники.



Согласно информации, уже известно, что в новом объединении будут политики Эка Беселия, Тамар Чугошвили, Шота Шалелашвили. Ведутся переговоры с экс-президентом Георгием Маргвелашвили, Кахой Кучава, Анной Долидзе. Сами политики не подтвердили данную информацию журналистам телеканала.



TV24 также сообщает, что Саломе Зурабишвили после создания объединения хочет создать альянс с партией экс-премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию".





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