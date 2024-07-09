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Саломе Зурабишвили создает свое политическое объединение - СМИ
09.07.2024 19:21
Президент Грузии Саломе Зурабишвили создает свое политическое объединение. Об этом сообщает TV 24 со ссылкой на свои источники.
Согласно информации, уже известно, что в новом объединении будут политики Эка Беселия, Тамар Чугошвили, Шота Шалелашвили. Ведутся переговоры с экс-президентом Георгием Маргвелашвили, Кахой Кучава, Анной Долидзе. Сами политики не подтвердили данную информацию журналистам телеканала.
TV24 также сообщает, что Саломе Зурабишвили после создания объединения хочет создать альянс с партией экс-премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию".
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